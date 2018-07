Livorno, surfista 12enne salva la vita a un turista che rischia di annegare

Tancredi ha raccontato gli attimi che hanno preceduto il salvataggio: "A un certo punto mi sono accorto che dalla spiaggia i bagnini stavano fischiando e gridavano nella mia direzione. Non ho capito il motivo, visto che io non ero in difficoltà e stavo andando sulla tavola come faccio sempre. Poi mi sono girato e dietro, a una ventina di metri da me, ho visto un signore che agitava le braccia e gridava 'Aiuto, aiuto'".



Il giovane eroe ha quindi capito che doveva intervenire per salvare la vita al turista in difficoltà: "Quel signore mi ha detto che aveva un crampo e forse non era un nuotatore tanto esperto. Allora l'ho fatto aggrappare alla mia tavola e poi l'ho spinto fino a riva, usando anche la corrente delle onde che andavano verso la spiaggia". Arrivato a riva, il turista è stato preso in consegna dai bagnini. A parte il grande spavento, l'incidente non ha causato gravi ripercussioni.



"In un primo momento mentre ero in mare, non mi sono messo a pensare, anche se ho avuto un po’ di paura di sbagliare qualcosa - ha concluso Tancredi -. Volevo aiutare quel signore in difficoltà, e mi è sembrato giusto andare verso di lui con la tavola. Così poteva appoggiarsi a quella e non rischiare di bere".