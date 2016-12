Livorno, scontro tra autobus in centro: 8 feriti, nessuno è grave

Otto persone sono rimaste ferite in modo lieve nello scontro tra due autobus in centro a Livorno. E' successo in piazza Cavour, mentre uno dei due mezzi era in fase di sorpasso dell'altro, in sosta a una fermata. I feriti, tutti passeggeri, sono stati trasportati in pronto soccorso: hanno riportato vari traumi, ma nessuno sarebbe grave.