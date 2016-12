Livorno, rissa in strada tra due ragazzi: la folla li incita

Si guardano, fintano e vanno all'attacco come due boxeur. Il luogo non è un ring ma Piazza della Repubblica a Livorno. Nessuno interviene per fermarli, anzi la folla presente li incita a continuare, applaudendo gli scambi migliori. Il video dei due giovani che combattono, scalzi, sotto la pioggia è stato postato sulla pagina Facebook "Welcome to Favelas" e nel giro di poche ore è diventato virale.

La rissa si è verificata in mezzo alla strada e ha bloccato il passaggio delle auto, che si sono dovute fermare per non investire i due ragazzi. Durante il loro incontro, i due giovani non si sono fatti intimidire nemmeno dai colpi di clacson degli automobilisti, bloccati in fila e hanno continuato come se nulla fosse.