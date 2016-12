Livorno, prete si suicida: non voleva essere trasferito

Un prete di Livorno, 54 anni, si è ucciso impiccandosi in una soffitta della parrocchia. Il suo corpo è stato trovato da una parrocchiana che ha immediatamente chiamato la polizia. Don Carlo Certosino da poco era stato trasferito in un'altra parrocchia, ma questa decisione non era stata ben accolta né dal sacerdote né dalla comunità. I fedeli, infatti, da tempo contestavano vivacemente la scelta del vescovo.

A seguito della protesta dei parrocchiani, infatti, il vescovo aveva inviato al sacerdote una lettera in cui lo invitava a lasciare la parrocchia entro il 30 di giugno e contestualmente ad assumere l'incarico di parroco nella nuova destinazione, come concordato in precedenza con lo stesso sacerdote.



Il pm ha disposto ulteriori indagini per risalire alle motivazioni del gesto. Non si esclude che il sacerdote possa aver lasciato un biglietto.