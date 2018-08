Livorno, parla il ragazzo travolto e trascinato da un pirata

“So solo che ero sopra il tettuccio della macchina e improvvisamente la macchina è ripartita. Non sapevo che fare, ero palesemente in preda al panico”.



Prima travolto in motorino, poi è finito sul tetto dell'auto che lo ha centrato e, dopo quasi un chilometro, è stato scaraventato a terra dall'autista che è fuggito.



“Sono stato molto fortunato perché comunque sono riuscito a tenermi attaccato alla macchina e dopo 700 metri questa macchina qua si e' fermata e e' sceso un uomo mi ha preso di forza dal tettuccio della macchina e mi ha scaraventato tra altre due macchine in una via un po' più buia ed è subito scappato”.



Dopo lo shock, Christian è riuscito a chiamare i soccorsi e in ospedale ha dovuto anche subire un intervento. La targa e il paraurti dell'auto che lo ha investito sono stati trovati vicino al luogo dell'incidente, ma i vigili urbani hanno già individuato il conducente del veicolo, un ragazzo di 33 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso e fuga.