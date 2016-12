Livorno, Nogarin: "Scopro di essere indagato per abuso d'ufficio, ma non ho ricevuto ancora avviso di garanzia"

Si riapre il caso Nogarin: il sindaco pentastellato di Livorno ha annunciato sulla sua pagina di Facebook di aver saputo di essere indagato per abuso d'ufficio ma di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia. Il primo cittadino era già indagato per bancarotta fraudolenta nell'ambito delle indagini su Aamps, la municipalizzata che gestisce il servizio rifiuti e che attualmente si trova in procedura di concordato preventivo.