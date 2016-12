Livorno, ladri picchiano a morte un anziano: il corpo è stato trovato dalle figlie

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella sua casa di San Vincenzo (Livorno) dopo aver subito un furto o una rapina. Il corpo di Gianfranco Soldi è stata trovato dalle figlie della vittima che non riuscendo a contattarlo si sono recate a casa sua. Una volta entrate hanno scoperto il padre, ormai privo di vita, in camera da letto: attorno a lui il caos lasciato dai ladri. Nel piccolo paese, ora, c'è molta paura per la violenza dimostrata negli ultimi furti.