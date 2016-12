Livorno, daino avvistato in mezzo al mare: salvato dai turisti e dai bagnini

Sono usciti per un'escursione in pedalò e, a circa 40 metri dalla riva, si sono imbattuti in un grosso daino, inspiegabilmente in mezzo al mare. E' successo davanti alla spiaggia di Marina di Castagneto, in provincia di Livorno. I bagnanti hanno immediatamente allertato i bagnini, intervenuti con il pattino. Tutti insieme sono riusciti a spingere a riva l'animale il quale, toccata terra, è scomparso nella pineta retrostante, suo habitat naturale. Il salvataggio del daino è stato salutato dai tanti presenti con un lungo applauso ai soccorritori.