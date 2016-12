Livorno, cavallo muore dopo aver vinto una gara all'ippodromo

Il cavallo che correva per la scuderia romana Fragolinos si chiamava Too Much Troubles ed è morto in pochi attimi sulla pista dove aveva letteralmente dominato la corsa davanti a 7 mila spettatori. Immediato ma inutile anche l'intervento dell'equipe veterinaria.



Le immagini riprese dalla telecamera posta al traguardo hanno poi rivelato la causa dell'incidente: l'animale all'arrivo ha messo male una zampa posteriore che si è spezzata facendolo cadere rovinosamente a terra dove ha sbattuto la testa.



Solo lievi contusioni per il fantino Marco Monteriso, sotto shock per l'accaduto così come i proprietari della scuderia romana.