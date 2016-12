Livorno, anziano ucciso da auto pirata Preso 24enne, alcol 6 volte il limite

Il 24enne era stato rintracciato dai militari dopo aver dato l'allarme via telefono ed è poi stato interrogato in caserma. L'uomo investito, 75 anni, di Livorno, si chiamava Alessio Pianezzoli.



La vittima, che non aveva documenti con sè, è stata identificata dai carabinieri grazie al riconoscimento da parte del figlio. L'anziano è stato travolto lungo viale Nievo intorno alle 5 del mattino. Sul luogo dell'incidente i militari hanno recuperato pezzi di carrozzeria. E' intervenuta anche un'ambulanza. Ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.