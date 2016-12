Livorno, anziana derubata della pensione appena riscossa: anonimo stacca assegno da 1.500 euro

C'è un lieto fine nella storia di Elsa Ballarini, anziana ipovedente che aveva subito il furto della pensione appena riscossa, 1.460 euro, mentre rincasava. La somma le sarebbe servita per festeggiare gli 80 anni con un pranzo in famiglia insieme al compagno 87enne e per un viaggio a due in Sicilia. Ma, dopo il furto compiuto da due donne, il progetto sembrava sfumato quando invece un anonimo benefattore ha inviato alla coppia un assegno di 1.500 euro.