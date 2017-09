11 settembre 2017 12:12 Livorno allagata, botta e risposta tra Nogarin e Rossi sulle responsabilità LʼAnci difende il primo cittadino: "Necessaria una verifica sul sistema di allerta". Monito di Gentiloni: "Collaborare senza fare polemiche". Il ministro Galletti: "Manca un centro meteo nazionale"

"Fenomeno secolare", "situazione imprevedibile", sono queste le frasi più usate dopo la bomba d'acqua che ha travolto Livorno e falciato almeno sei vite. Ma il giorno dopo scoppia la polemica politica: era davvero tutto non prevedibile? Il sindaco Filippo Nogarin accusa la Regione di non aver avvisato in maniera corretta e soprattutto non aver provveduto a pulire i canali. Pronta la risposta del governatore Rossi: "Era tutto scritto nel bollettino".

L'allerta ricevuta da Nogarin è la stessa arrivata a tutti i sindaci toscani della zona interessata dalla supercella temporalesca, quella arancione. Una situazione meteo che, come hanno ricordato il governatore Enrico Rossi e l'assessore regionale alla protezione civile Federica Fratoni, consente ai sindaci di mettere in atto tutte le misure per prevenire i danni piu' gravi. "Cosa che è stata fatta nella vicina Pisa", dice ancora l'assessore.



"Per me arancione e rosso sono diversi", aveva detto Nogarin dopo il primo vertice con Rossi rispondendo a chi gli chiedeva perché non erano stati diramati allarmi ai cittadini. "I tecnici mi dicono che le differenze tra arancione e rosso sono minime - aveva replicato Rossi -: è rosso per l'ampiezza del fenomeno o se riguarda i fiumi principali", mentre l'arancione riguarda i corsi minori".



E, ai giornalisti, il governatore ricorda anche che per i sindaci la Regione su questo ha organizzato "anche dei corsi". "Non è il momento delle polemiche", è stata la risposta del primo cittadino. Ma non è stato così visto che su tutti i giornali la polemica si è rinfocolata.