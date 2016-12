Livorno, 64enne muore per meningite un mese dopo il ricovero

Una donna di 64 anni è morta all'ospedale di Livorno, un mese dopo il suo ricovero per meningite. La donna, Lilia Agata Caputo, originaria di Rimini ma residente a Viareggio (Lucca), è morta a causa di una serie di complicazioni legate a una vasculite cerebrale. Per l'ex insegnante, che era in pensione dalla scorso anno scolastico, il calvario era iniziato il 24 ottobre con febbre alta: da allora la situazione non è più migliorata.