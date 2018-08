Livorno, 48enne colpito da un fulmine mentre si trova in spiaggia

Mentre, sdraiato su un'amaca sulla spiaggia di Vignale-Riotorto a Piombino, nel Livornese, un 48enne fiorentino di Bagno a Ripoli è stato colpito da un fulmine. L'uomo è andato in arresto cardiaco e si è salvato solo grazie alla presenza di un medico e un infermiere che si trovavano casualmente nei pressi e che gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Trasferito a Grosseto, l'uomo è grave ma non in pericolo di vita.