Litiga con compagna e si accoltella

Dopo una discussione con la convivente, un quarantenne ha preso un coltello e si è sferrato tre colpi all'addome. E' accaduto a Firenze. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto emerso, il 40enne avrebbe cominciato a discutere con la compagna e, dopo aver sferrato una testata contro una finestra senza tuttavia farsi del male, si sarebbe accoltellato all'addome.