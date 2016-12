21:45 - Atterraggio con procedura d'emergenza all'aeroporto di Pisa per un litigio avvenuto a bordo di un volo Ryanair proveniente da Francoforte tra un passeggero e un'assistente di volo. Il pilota ha chiesto alla torre di controllo l'intervento della polizia per risolvere la controversia. Il passeggero si era recato in bagno durante l'atterraggio e la hostess lo ha richiamato scatenando il diverbio.