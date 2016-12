Ligresti condannato per corruzione: 2 anni e 6 mesi all'ex patron Fonsai

L'ex patron di Fonsai Salvatore Ligresti è stato condannato a 2 anni e mezzo di reclusione per corruzione nel processo d'appello sull'urbanizzazione dell'area Castello a Firenze. Stessa pena per l'ex assessore comunale della giunta Domenici, Gianni Biagi, per l'architetto Marco Casamonti e per l'allora funzionario di Fondiaria Gualtiero Giombini. In primo grado, a eccezione di Biagi, gli imputati erano stati tutti assolti.