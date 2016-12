07:56 - Lieve scossa di terremoto alle prime ore del giorno in Chianti. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha infatti registrato una scossa di magnitudo 2.1 intorno alle 5:57. I comuni più vicini al luogo dell'epicentro sono quelli di Impruneta, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa. Non registrati danni a cose o persone.