Lido di Camaiore, 12enne travolto da auto: gravissimo in ospedale

Tragedia a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca: un 12enne è stato travolto in serata da un'auto mentre stava camminando in strada con i genitori. Secondo le prime informazioni l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove, viste le gravi condizioni, è stato disposto il ricovero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.