Le asportano utero e ovaie, ma era sana: risarcimento da 45mila euro

Il Tribunale civile, giudice Marco Viani, in primo grado ha dato ragione alla paziente condannando le due aziende e i docenti a risarcirle un danno fissato in circa 45mila euro, ricorda il Tirreno. Le parti hanno già fatto appello contro la sentenza.



La storia risale alla fine del 2005 e arriva fino all'agosto 2006 nelle sue tappe cliniche. Dopo una serie di accertamenti nell'aprile 2006, il professor Facchini, allora direttore di Ostetricia e Ginecologia del Santa Chiara, diagnostica un carcinoma da trattare con la rimozione dell'utero. In realtà la donna era affetta da una patologia infiammatoria cronica.



L'intervento le era stato sconsigliato, ma la paziente, preoccupata dalla diagnosi, ha deciso di rivolgersi a un altro specialista: Orlando Goletti, all' epoca direttore della chirurgia generale del Lotti di Pontedera. Si procede all'operazione. Ma dagli esami citologici effettuati sugli organi asportati, si evince che i reperti erano di natura benigna: "riferibili a patologia infiammatoria cronica e non a eteroplasia", si legge nella sentenza.