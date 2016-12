Lavori G8, confermate condanne

19:59 - Sono state confermate a Roma le quattro condanne inflitte in primo grado per le presunte irregolarità legate all'appalto della caserma Marescialli di Firenze, uno dei grandi lavori previsti per il G8. I giudici hanno confermato i tre anni e 8 mesi di reclusione per Angelo Balducci, ex presidente del Provveditorato ai Lavori Pubblici, e Fabio De Santis, ex provveditore delle opere pubbliche della Toscana.

