La moglie di Renzi coinvolta in un tamponamento alle porte di Firenze

La moglie del premier, Agnese Landini, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un camion a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. L'incidente si è verificato lunedì 9 novembre, ma solo era la notizia è stata diffusa. E il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto dello scontro. Agnese Renzi era alla guida della sua Volkswagen Tiguan, della quale si era già parlato in relazione allo scandalo emissioni della casa tedesca.