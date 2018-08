Isola d'Elba, sub di 19 anni morto durante un'immersione

Un ragazzo di 19 anni di Follonica è morto all'isola d'Elba per un malore sopraggiunto nel corso di una immersione. A lanciare l'allarme e a soccorrerlo per primo è stato il compagno della madre che si trovava con lui e che, al momento di risalire dall'immersione, non lo ha più visto. Seguendo la cima del pallone da sub lo ha individuato sul fondale e lo ha riportato in superficie. Nonostante i soccorsi, il 19enne, in arresto cardiaco, è deceduto.