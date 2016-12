Investe ragazze per punire lo zio

Ha investito con la sua auto due gemelle di 15 anni a Marina di Carrara, poi è scappato e solo alcune ore dopo si è costituito ai carabinieri confessando di averle travolte per provocare un dolore allo zio delle ragazze, con cui aveva conti in sospeso. L'uomo, un 40enne di Carrara, è stato arrestato per tentato omicidio. Una delle due ragazze ha riportato la rottura di una vertebra e l'altra qualche contusione.