Intossicazione da monossido: otto persone in ospedale a Empoli

Otto persone sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli per una intossicazione da monossido di carbonio avvenuta in una abitazione di San Miniato (Pisa). Sul posto, insieme ai soccorritori del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco per le opportune verifiche. Le persone coinvolte hanno riportato intossicazioni di tipo lieve e non sono in pericolo di vita. La causa sarebbe il cattivo funzionamento di un camino.