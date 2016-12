Inneggia Isis sui social:processato

Il giudice per le indagini preliminari di Firenze, Anna Liguori, ha disposto il giudizio immediato per Jalal El Hanaoui, il marocchino di 25 anni arrestato nei mesi scorsi a Ponsacco (Pisa) perché accusato di inneggiare alla jihad e all'Isis attraverso diversi profili Facebook. Il gip ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Dda di Firenze. L'apertura del processo è fissata per il prossimo 19 febbraio.