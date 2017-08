Incidente sul lavoro nel Pistoiese, operaio cade da tetto: grave

Un operaio 48enne originario del Bangladesh è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Careggi (Firenze), dove ora è in prognosi riservata, a seguito di una caduta dal tetto di un capannone ad Agliana (Pistoia). L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione alla copertura per conto del proprietario, un cinese, quando è caduto da un'altezza di circa 6 metri, riportando un grave trauma cranico. Immediati i soccorsi.