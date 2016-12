Incidente Livorno, Procura indaga

La procura di Livorno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, in merito all'incidente che mercoledì ha coinvolto la nave oceanografica "Urania". La nave è sbandata improvvisamente su un fianco mentre si trovava per lavorazioni nel bacino galleggiante Mediterraneo, uccidendo un membro dell'equipaggio, il 39enne Gabriele Petrone. Nave e bacino sono ora sotto sequestro.