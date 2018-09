Incendio nel Pisano: vento alimenta fiamme: centinaia gli sfollati

Sono centinaia le persone che nella notte hanno dovuto lasciare le loro case nel territorio di Calci (Pisa) a causa dell'incendio sul monte Serra e che, alimentato dal forte vento, cambia in continuazione fronte, rendendo difficili le operazioni di spegnimento. Sono in arrivo i Canadair e gli elicotteri che però al momento, proprio per il vento, non possono operare. Al lavoro a terra circa 80 vigili del fuoco e volontari della protezione civile.