Incendio nel Pisano, procura: "Indaghiamo per rogo doloso"

Per il rogo che sta devastando il monte Serra nel Pisano la procura ha aperto un fascicolo "per l'ipotesi di reato di incendio doloso". Lo ha detto il procuratore di Pisa, Alessandro Crini. Ci sono, infatti, "alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo: primo fra tutti il fatto che le fiamme - ha spiegato il magistrato - si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca".