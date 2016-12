Incendi sui binari in Toscana: treni in tilt in tutta Italia, ritardi fino a 2 ore

Sono due gli incendi che si sono sviluppati in aree adiacenti alle linee ferroviarie, uno nei pressi di Arezzo e l'altro nei pressi della Galleria di San Donato, alle porte di Firenze, che hanno costretto a numerose deviazioni mentre nella stazione di Firenze Campo di Marte erano in corso i lavori di ripristino della linea di alimentazione dei treni per un precedente guasto. L'incendio nei pressi di Arezzo è avvenuto in localita' San Zeno: le fiamme hanno superato i binari ma sono state spente in breve tempo dai vigili del fuoco.

b A Campo di Marte, il traffico ferroviario è ripreso lentamente intorno alle 17,40 dopo oltre un'ora. Sia nella stazione di Campo di Marte, sia a Santa Maria Novella i passeggeri sono stati assistiti dalla Protezione civile che ha distribuito bottigliette d'acqua.



"La concomitanza degli eventi ha amplificato gli effetti delle anormalità - spiegano in una nota le Ferrovie -. Rfi comunica che già ad aprile aveva chiesto, tramite le Prefetture, la rimozione di alberi, sterpaglie, erbacce e rami secchi nelle aree adiacenti le sedi ferroviarie. Operazioni da effettuare a cura dei proprietari, privati o Enti. Richiesta motivata per diminuire i rischi di incendi, soprattutto nei mesi di alte temperature, che determinano pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria (rallentamenti o sospensioni del traffico) per le operazioni di spegnimento".



La protesta dei pendolari si è fatta sentire soprattutto sul web. "Scintille e lapilli, pezzi che volano, per fortuna nessuno si fa male. Più avanti si incendia l'erba lungo i binari.. non si riparte...", scrive su Facebook un membro del Comitato Pendolari Valdarno. "Al peggio non c'è proprio mai fine - commenta in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Stefano Mugnai - questa è una settimana infernale e nessuno che chieda scusa. Ogni giorno un'odissea. E' una situazione impossibile a cui la Regione non sa o non vuole porre argini. E questo è inaccettabile".



Tra i passeggeri di uno dei treni bloccati per i forti ritardi c'era anche il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Martedì, un altro treno, sulla stessa linea Firenze-Arezzo, in località Compiobbi, alle porte del capoluogo toscano, era rimasto fermo in mezzo al nulla per oltre due ore, sotto il sole, senza aria condizionata con circa 200 passeggeri a bordo.