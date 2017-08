Incendi, Rossi firma stato di emergenza regionale per la Toscana

"A fronte della situazione in atto in Toscana e dell'intensificarsi del numero e della gravità degli incendi, ho ritenuto indispensabile procedere alla dichiarazione di stato d'emergenza regionale". Lo afferma il governatore toscano Enrico Rossi. La giunta regionale, sottolinea, valuterà nell'immediato le azioni necessarie da intraprendere per mitigare le criticità e se richiedere l'eventuale dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale.