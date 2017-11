Incendi, fiamme attaccano centrale Enel: personale evacuato

Un vasto incendio in un bosco di Pomarance, nel Pisano, ha raggiunto la centrale dell'Enel "Cornia 2" e l'impianto è stato precauzionalmente evacuato. Nessun problema per le persone. I vigili del fuoco hanno comunicato che il rogo non è ancora sotto controllo e che in quella zona la copertura telefonica è difficoltosa. Le fiamme, fanno sapere da Enel, "hanno attaccato le torri di raffreddamento dell'impianto geotermico".