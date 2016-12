3 ottobre 2014 Imbarazzante incidente a Lucca:

la Google car si schianta sulle mura La vettura ha centrato l'antico pozzo dell'acqua in cima al baluardo. Ancora non quantificati i danni

18:30 - Imbarazzante incidente a Lucca per l'auto di Google impegnata nelle riprese delle strade da utilizzare in Street View: nel pomeriggio di venerdì il mezzo, probabilmente per una distrazione del conducente, ha centrato i mattoni dell'antico pozzo al termine della salita sulle mura della città. Lo schianto davanti a decine di curiosi, che non hanno perso l'occasione di scattare foto. Ancora da quantificare i danni subiti sia dall'auto sia dal pozzo.