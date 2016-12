Il Comune apre l'asilo nido alla sera e libera i genitori: "Andate al cinema"

Stasera si può andare al ristorante, oppure a vedere un film. Tanto ai bambini ci pensa il Comune. L'amministrazione comunale di Dicomano, in provincia di Firenze, ha deciso di aprire l'asilo nido dalle 20.30 alle 22.30 una volta al mese per dare un po' respiro a mamme e papà: "Due ore di libertà serali per i genitori, per riacquistare un po' di tempo per una cena, o magari per un film al cinema", si legge sul sito ufficiale del municipio".