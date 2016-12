Il Centro trema ancora, terremoto tra Arezzo e Perugia: magnitudo 3.6

19:00 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 16.51 tra le province di Arezzo e Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8,5 chilometri di profondità. La scossa è stata chiaramente avvertita da buona parte della popolazione.

Qualche danno nell'Aretino - Verifiche in corso a Sansepolcro, Monterchi e Anghiari, nell'aretino, dopo la scossa. In particolare i vigili del fuoco stanno effettuando sopralluoghi nei centri storici dove si sono verificati distacchi di intonaco e alcuni comignoli risultano pericolanti. Non si segnalano comunque danni pesanti né feriti. A Sansepolcro le verifiche dei vigili del fuoco proseguiranno per l'intera serata.



Nessun danno in provincia di Perugia - Nessuna segnalazione è invece giunta ai centralini del comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco. I vigili hanno infatti riferito che nessuno ha chiamato per segnalare danni, chiedere verifiche o avere informazioni.