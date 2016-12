Hacker dell'Isis oscurano il sito dell'Accademia della Crusca

I cultori della lingua italiana hanno avuto un'amara sorpresa: il sito ufficiale dell' Accademia della Crusca completamente oscurato. Nella notte Phenomen DZ, che nel suo profilo Twitter si autodefinisce "Hacker dello Stato islamico", residente in Algeria, lo ha violato e coperto con un video e un messaggio in un inglese stentato su sfondo nero, dove campeggiavano i simobili dell'Isis. Dopo alcune ore l'home page è stata ripristinata.

Nel video dal titolo "Are We Human" si vedono immagini di donne in lacrime e bambini feriti, mentre il rapper Phenomene Dz legge questo messaggio: "Quando l'America Iran e i sionisti uccidono i musulmani in Iraq, Palestina, Afghanistan e Vietnam, nessun sente il latrato dei media. Ma quando lo stato Islamico arriva per difenderci...Tu incontri con le alleanze. E ti troverai di fronte ai kamikaze. Io difendo la mia religione, i miei fratelli e le mie sorelle. Perché i vostri governi sono i veri terroristi. Con il suo supporto o il suo silenzio. Questa guerra è appena iniziata, e noi vinceremo a Dio piacendo".