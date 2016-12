Grosseto,turista scompare dopo gita

Sono in corso da oltre 24 ore le ricerche di una turista milanese di 53 anni, Monica Maria Mondello, scomparsa tra la folla di bagnanti nella spiaggia di Giannella, all'Argentario (Grosseto) senza documenti, telefonino e soldi. L'ultimo a vederla, prima di una passeggiata, è stato il bagnino di uno stabilimento balneare. A lanciare l'allarme è stata la figlia 25enne, preoccupata non vedendo rientrare la donna nell'appartamento preso in affitto.