Grosseto, trovato il cadavere di una donna: è di Francesca Benetti?

Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nelle campagne di Massa Marittima (Grosseto). I resti erano nell'annesso di un casale. Stando ai rilievi non si tratterebbe del corpo di Francesca Benetti, l'insegnante in pensione di Cologno Monzese scomparsa il 4 novembre 2013. Con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere si trova in carcere il custode della villa della donna, Antonino Bilella.