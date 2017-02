Grosseto, strangolata con il cavo del computer: fermato il marito

Una 68enne, Anna Costanzo, è stata trovata morta in casa a Pozzarello, nel Grossetano: secondo i carabinieri la donna sarebbe stata strangolata dal marito con un cavo del computer . L'uomo, il 70enne Alberto Novembri, avrebbe confessato il delitto parlando al telefono con un amico , ma subito dopo ha fatto perdere le proprie tracce. I militari lo hanno però fermato dopo averlo rintracciato sul treno Roma Termini-Pisa , all'altezza di Capalbio scalo.

A fermare Alberto Novembri sono stati i carabinieri del comando provinciale di Grosseto e quelli della compagnia di Orbetello. L'omicida si sarebbe recato in autobus a Roma, ma poi avrebbe deciso di tornare verso casa in treno. I coniugi vivevano in un palazzo all'Argentario, alla periferia di Porto Santo Stefano.