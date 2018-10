Una 44enne albanese, in Italia dal 2003 e residente in provincia di Grosseto, è stata espulsa dall'Italia per terrorismo. La donna, Arta Kacabuni, alias Anila, aveva il compito di convincere altre donne ad abbracciare l'Isis e raggiungere la Siria per combattere contro gli infedeli. In passato la 44enne era stata condannata dal tribunale di Milano per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo.