Grosseto, maltrattamenti in asilo nido: chiuso "L'Albero azzurro"

E' stato chiuso l'asilo nido "Albero Azzurro". Negli ultimi due giorni solo tre bambini avevano frequentato la struttura, mentre tutti gli altri erano stati tenuti a casa dalle famiglie. La decisione di non mandare più i figli nella struttura è maturata tra i genitori che avevano visionato in procura filmati dove si vedono alcune educatrici dell'asilo nido maltrattare, picchiare i bambini, in particolare i più piccoli.