Grosseto: malore in acqua,muore sub

Nelle acque di Almeria

Un sub è morto nel mare di fronte all'isola di Giannutri (Grosseto) e due suoi compagni sono stati trasferiti all'ospedale Misericordia per accertamenti, in seguito a problemi respiratori. I tre si sono immersi nella tarda mattinata di giovedì, ma ben presto uno di loro ha accusato un malore. A soccorrerli è stata una pattuglia di carabinieri sulla spiaggia. Inutili i tentativi di un medico di rianimare il sub, poi deceduto.