Grosseto, centauro si scontra frontalmente con un 'auto: morto

Un uomo di 43 anni è morto in seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale del Cipressino, nel comune di Cinigiano (Grosseto). Il 43enne era in sella a una moto e si è scontrato frontalmente con un'auto. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale per i rilievi. I sanitari lo hanno soccorso e trasferito all'ospedale di Grosseto dove, però, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.