Grosseto, bimbo di 3 anni ricoverato per meningite: via a profilassi

Un bambino di tre anni colpito da meningite è stato ricoverato all'ospedale di Grosseto. Il piccolo è originario di Montalto di Castro, nel Viterbese. Gli esami svolti al laboratorio dell'ospedale Meyer di Firenze hanno indicato per lui una meningite di tipo B. Attivate le procedure di profilassi per tutti coloro che sono stati in contatto con il piccolo.