Grosseto, anziano ucciso in casa: forse colpito alla testa con un bastone

A Castel del Piano , nel Grossetano, un anziano in sedia a rotelle è stato trovato morto nella sua abitazione. Sul corpo dell'uomo, Antonio Tucci , di 71 anni, segni di violenti traumi, come se fosse stato colpito alla testa con un bastone o una spranga. Il cadavere è stato scoperto da due nipoti, allarmate dal fatto che l'anziano non rispondeva alle chiamate. Secondo le prime ipotesi l'uomo potrebbe essere stato ucciso nel corso di una rapina.

Una volta allertate forze dell'ordine, sono stati messi i sigilli all'abitazione e avviate le indagini per capire i motivi del decesso: non è esclusa un'aggressione nei confronti del disabile. L'uomo viveva da solo e riceveva assistenza domiciliare dagli operatori Asl. L'anziano non era molto conosciuto in paese, usciva di casa raramente, solo per riscuotere la pensione.