Grosseto, 11enne in gita scolastica si perde nel bosco: ricerche

Un bambino di 11 anni in gita scolastica si è perso in un bosco a Portiglioni, frazione del comune di Scarlino, nel Grossetano. Vigili del fuoco, carabinieri, 118 e soccorso alpino e speleologico sono già impegnati nelle ricerche del ragazzino, che a quanto pare si era allontanato dai compagni di classe senza avvertire gli insegnanti. Sul posto sono in arrivo anche un elicottero e due squadre di cinofili.