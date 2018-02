Giorgia Meloni aggredita a Livorno, 21 persone denunciate

Ventuno persone sono state denunciate dalla Digos per la contestazione del 13 febbraio a Giorgia Meloni, aggredita verbalmente e raggiunta da sputi e dal lancio di una bottiglia durante un'iniziativa elettorale a Livorno. Per venti di loro l'accusa è di aver impedito o turbato una riunione di propaganda elettorale, mentre una ventunesima persona è indagata per non aver preavvisato la questura della manifestazione di protesta.