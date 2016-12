Giallo a Pisa, 20enne trovato morto sul prato di piazza del Duomo

Un ragazzo tedesco di 20 anni , Gregor Smith, residente a Montescudaio, nel Pisano, è stato trovato morto in piazza del Duomo a Pisa . Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma non sarebbero stati trovati segni di violenza . Il corpo del giovane è stato rinvenuto da una signora che stava portando fuori i cani, sul prato dietro il Battistero. Aveva la testa appoggiata a uno zaino con dentro alcuni libri. Sull'episodio indagano i carabinieri .

La donna non vedendolo muoversi all'arrivo dei cani, piovendo anche a dirotto, ha deciso di allertare i militari della folgore che effettuano il servizio di vigilanza nell'ambito del programma "strade sicure".



Il ragazzo doveva incontrare un amico, che è stato sentito dagli investigatori. Secondo la sua testimonianza, il 20enne lo ha cercato attraverso la madre: alla donna avrebbe detto di riferirgli che si potevano vedere in piazza dei Miracoli dove però i due ragazzi non si sono più incontrati.



La vittima frequentava il liceo artistico "Russoli" di Pisa che si trova non distante dal complesso monumentale. "Gregor - ha raccontato ancora il padre dell'amico ascoltato dai carabinieri - era un bravissimo ragazzo. Mio figlio non ha cellulare e quindi lunedì lo ha cercato attraverso mia moglie e lei mi ha detto che l'ha sentito sereno. Non ha notato nulla di strano".