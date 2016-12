Garage in fiamme nel Pisano, due ustionati: non sono gravi

Due uomini hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo, nell'incendio sviluppatosi in un garage del centro storico di Palaia, nel Pisano. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il rogo sarebbe stato provocato da una perdita di benzina dal serbatoio di un'auto. A bordo della vettura c'erano i due feriti che, quando è scoppiato l'incendio, sono stati investiti dalle fiamme.